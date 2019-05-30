Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина катастрофы в Шереметьево 

Lenta.ru + ещё 6 32 минуты назад
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево 5 мая случилось из-за «грубых приземлений», предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о катастрофе может быть опубликован к 5 июня. Об этом в четверг, 30 мая, ТАСС сообщил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман.
«К этому дню должен быть опубликован промежуточный отчет по фактуре, что [будет] сделано», — сказал Кофман. — Но там все уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений».
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Министерство транспорта с просьбой проверить, соответствуют ли системы SSJ-100 сертификационным требованиям.
СМИ со ссылкой на документ Росавиации сообщали, что экипаж SSJ-100 вопреки инструкции не выпустил тормозные щитки при заходе на аварийную посадку, а командир лайнера «дергал» ручку управления самолетом, из-за чего нос самолета отклонялся вверх-вниз.
SSJ-100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
Последние новости
США запретили российские ракеты Китай нанес тяжелейший удар по США в торговой войне В Москве появится 5G
Комментарии5
Катастрофы , Происшествия , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новое ЧП в Шереметьеве
И снова Крым: Украина готовит новые санкции61
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши113
Всё известно. Друзя распекли за извинение после скандала8
ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина133
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение