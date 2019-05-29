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Катастрофа SSJ100 обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли РФ — Чайка 

Авторадио + ещё 19 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что катастрофа самолета SSJ100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Он отметил, что решения этих проблем Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий «уже несколько лет». По словам Чайки, Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний. Федеральным агентством «не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности».
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Катастрофы , Происшествия , Юрий Чайка , Росавиация , Аэрофлот , Генпрокуратура РФ , Аэропорт Шереметьево
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