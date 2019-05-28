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На дне Тихого океана нашли «разбросанные фрагменты» F-35A 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Тихом океане найдены крыло и фрагмент двигателя японского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, передает ТАСС заявление министра Сил самообороны Японии Такэши Ивайя.
«Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали. Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета», — сказал чиновник.
Ранее в мае министр заявил об обнаружении части бортового самописца утонувшего F-35A Lightning II.
Также в мае в России заявили, что затоплению японского F-35A Lightning II мог предшествовать его взрыв.
В апреле в Японии допустили, что программное обеспечение истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor могло быть взломано во время обновления.
Японский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II пропал с радаров 9 апреля в 13:30 по московскому времени, находясь в водах Тихого океана в 135 километрах восточнее военной базы Мисава (префектура Аомори). В воздухе самолет пребывал 28 минут.
Управлявший истребителем пилот имел 3,2 тысячи часов налета, из которых на F-35A Lightning II приходилось всего 60 часов. Утонувшая машина оказалась первым F-35A Lightning II, собранным в Японии на заводе корпорации Mitsubishi Heavy Industries. Истребитель был представлен 5 июля 2017 года, а первый полет совершил 12 июля того же года.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Япония
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