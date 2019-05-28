Трамп и Абэ прибыли на японский вертолетоносец «Кага»

Трамп и Абэ с супругами приветствуют военнослужащих.

"Кага" — один из двух вертолетносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса «Издумо» — «Кага» и собственно «Идзумо» для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США 100 самолетов F-35 двух модификаций.