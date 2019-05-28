Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии назвали предварительную причину авиакатастрофы под Франкфуртом 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительный отчет о крушении самолета под Франкфуртом.
Речь идет о катастрофе, в которой погибла совладелица компании S7 Наталия Филёва, а также её отец и пилот. В документе указано, что посадку контролировали три сотрудника службы аэропорта. Они сказали пилоту, который направлялся к посадочной полосе по диагонали, развернуться с левой стороны.
По словам очевидцев, во время крена самолет врезался в землю. Как считают специалисты, выяснение всех обстоятельств крушения займет около года.
Вести.Ru: последние новости
В Дагестане зафиксировано два землетрясения подряд Самолет из Пекина с отказавшим двигателем благополучно сел в Пулкове Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Катастрофы , Происшествия , Наталия Филева , АК S7 , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начнут лечить по новым правилам14
Президент Сербии признал потерю Косово30
«Ужесточение» призыва в армию: Что на самом деле ждет РФ206
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского4
Куда без США? Способна ли Европа справиться с РФ93
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение