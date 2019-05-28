В Германии назвали предварительную причину авиакатастрофы под Франкфуртом

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительный отчет о крушении самолета под Франкфуртом.

Речь идет о катастрофе, в которой погибла совладелица компании S7 Наталия Филёва , а также её отец и пилот. В документе указано, что посадку контролировали три сотрудника службы аэропорта. Они сказали пилоту, который направлялся к посадочной полосе по диагонали, развернуться с левой стороны.

По словам очевидцев, во время крена самолет врезался в землю. Как считают специалисты, выяснение всех обстоятельств крушения займет около года.