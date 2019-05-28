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В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Циклон накрыл Приморье вечером в понедельник. Порывы ветра достигали 15-25 метров в секунду, а высота волны в открытом море превышала 2 метра. На Тихоокеанском флоте была объявлена повышенная штормовая готовность.
"Двадцать седьмого мая с 10.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Артемовском, Шкотовском, Уссурийском, Чугуевском, Находкинском районах (около 4 900 человек)", — говорится в сообщении.
На устранении аварий работает 21 бригада из 53 человек и 21 единиц специальной техники.
Как сообщает администрация Приморья, за сутки в регионе произошло 85 отключений электроэнергии, большая часть — из-за перехлестов и обрывов проводов, падений деревьев на линии, повреждения опор ЛЭП.
"Сейчас усилия энергетиков сосредоточены в Артемовском городском округе, где было зафиксировано наибольшее количество отключений. Также аварии ликвидируют в Большом Камне, Красноармейском, Тернейском, Чугуевском, Шкотовском, Хасанском районах. Помимо этого, коммунальные и дорожные службы убирают поваленные из-за сильного ветра деревья", — сообщает администрация.
Отмечается, что ливни не нарушили транспортное сообщение в крае.
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Катастрофы , Погода , Минэнерго , РИА Новости , Владивосток
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