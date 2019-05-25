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AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг 

ТАСС + ещё 11 16 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Извержение вулкана Агунг произошло в ночь с пятницы на субботу на острове Бали. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.
По данным агентства, извержение продолжалось около четырех с половиной минут, в результате поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана, а девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом.
Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана, указывает агентство. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.
Самое крупное извержение этого действующего вулкана было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда властям пришлось эвакуировать около 100 тыс. местных жителей. Международный аэропорт Нгурах-Рай был закрыт в течение трех суток, отмена рейсов коснулась от 50 до 100 тыс. человек.
В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов.
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Комментарии
Катастрофы , Associated Press , Бали , Индонезия
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