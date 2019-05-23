Двухэтажный «Аэроэкспресс» запустят в Шереметьево 

Компания «Аэроэкспресс» намерена запустить двухэтажные поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево.
Как сообщила Агентству «Москва» генеральный директор компании Алина Бисембаева, вопрос прорабатывается с "РЖД".
По ее словам, для запуска необходимо разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов.
"Мы техническое решение нашли, сейчас согласовываем его с коллегами", — пояснила Бисембаева.
Она отметила, что в перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда.
С 15 апреля составность поездов в аэропорт Шереметьево увеличили на два дополнительных вагона.