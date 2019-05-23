Двухэтажный «Аэроэкспресс» запустят в Шереметьево

Компания «Аэроэкспресс» намерена запустить двухэтажные поезда с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево

Как сообщила Агентству «Москва» генеральный директор компании Алина Бисембаева, вопрос прорабатывается с " РЖД ".

По ее словам, для запуска необходимо разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов.

"Мы техническое решение нашли, сейчас согласовываем его с коллегами", — пояснила Бисембаева.

Она отметила, что в перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда.

С 15 апреля составность поездов в аэропорт Шереметьево увеличили на два дополнительных вагона.