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Видео: китайский истребитель на огромной скорости врезался в землю 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В интернете появилось видео, на котором запечатлено падение и взрыв истребителя.
В комментарии к видео, размещенном на YouTube-канале TUT.BY/Новости, говорится, что авиакатастрофа произошла в китайской провинции Шаньдун. При этом сообщается, что разбился истребитель-бомбардировщик JH-7A.
По непонятной причине он сорвался в пике и на огромной скорости взрезался в землю, после чего произошел взрыв. На видео, снятом дорожной камерой, зафиксировано, как самолет несется вниз, а затем на месте его падения поднимается облако огня и дыма. Другие съемки показывают собравшихся у места катастрофы людей и парашют.
По словам очевидцев, пилотам удалось катапультироваться. Также сообщается, что китайские власти пока официально никак не прокомментировали случившееся.
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