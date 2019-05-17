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Не выпустили закрылки: В Росавиации рассказали о причинах трагедии SSJ 

Рамблер + ещё 7 41 минуту назад
Экипаж потерпевшего катастрофу самолета Sukhoi Superjet 100 вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в документах Росавиации, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».
Также Росавиация пришла к выводу, что командир воздушного судна при заходе на посадку активно «дергал» ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз.
Ранее источник РИА «Новости», близкий к расследованию, заявил, что следствие не имеет особых претензий к техническому состоянию самолета и считает основной версией произошедшего ошибку экипажа.
Ранее сообщалось, что технические особенности самолета SSJ-100 могли стать одной из причин катастрофы, и следствие рассматривает конструктивные недостатки как одну из версий. По информации РИА «Новости», Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который проводил сертификацию SSJ, документацию по испытанию этих судов.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Росавиация , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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