Названа причина крушения F-16 в Калифорнии

Истребитель ВВС США F-16 разбился возле резервной авиабазы «Марч», врезавшись в склад с ящиками и поддонами. Пилот успел катапультироваться, приземлился на взлетно-посадочную полосу и был госпитализирован.

Американский истребитель F-16 потерпел крушение возле резервной авиабазы «Марч» в Калифорнии. Как сообщает телеканал ABC, самолет врезался в склад с ящиками и поддонами. Шериф округа Риверсайд сообщил в своем твиттере, что пилот успел катапультироваться и приземлился на взлетно-посадочной полосе, передает ФАН.

Впоследствии летчик был госпитализирован, его состояние не уточняется.

Падая, самолет пробил крышу здания. В находящемся на бульваре Ван-Бурен складе в момент крушения людей не было, на земле никто не пострадал. При этом на борту разбившегося истребителя находились боеприпасы, однако вспыхнувший пожар был оперативно потушен.

Причиной аварии стала неисправность гидравлической системы F-16.

В начале апреля истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя. По данным издания Nederlandse Omroep Stichting, два военных самолета открыли огонь из авиационных пушек, в результате чего один из них пострадал от собственного выстрела: у него оказался поврежден корпус, а осколки боеприпаса попали в двигатель. Пострадавших в результате инцидента нет. Пилот сумел посадить поврежденный самолет на территории военного полигона «Влиорса».

Американские военные самолеты регулярно терпят крушения по всему миру. В апреле 2019 года новейший истребитель F-35 Сил самообороны Японии, сделанный в США, разбился в районе Тихого океана.

«К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются», — сообщил глава министерства Такэси Ивая.

Он рассказал, что участники поисково-спасательной операции обнаружили на месте падения самолета несколько фрагментов его фюзеляжа. Пилот пропал без вести.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, способный нести ядерные боеголовки, спроектирован по технологии «стелс». Помимо США его производят также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II является самой дорогостоящей за всю историю производства оружия: на нее Вашингтон потратил около $1,5 трлн, превысив первоначально запланированные разработчиками расходы на сотни миллиардов долларов. Но даже это не способствовало соблюдению намеченного скора введения самолета в эксплуатацию: истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

К тому же, выяснилось, что стоимость не гарантирует качество. В июне 2017 года полеты этих истребителей были временно приостановлены из-за жалоб летчиков на появление симптомов кислородного голодания.

В начале декабря 2018 года истребитель ВВС США Hornet F/A-18 и самолет-заправщик KC-130 столкнулись над Японским морем.

Пятеро американских военных пропали без вести, еще один морской пехотинец был обнаружен живым. Впоследствии его эвакуировали на базу Ивакуни. Тело второго морпеха было найдено спустя 10 часов после столкновения в открытом море, его доставили на японский военный корабль. Высокопоставленный офицер Сил самообороны Японии заявил агентству Reuters, что инцидент произошел посреди ночи во время дозаправки.

В ноябре 2018 года еще один истребитель-бомбардировщик ВМС США F/A-18 рухнул в море в районе японского острова Окинава в Тихом океане. Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем. Крушение произошло в 300 км от острова Китадайто. Самолет совершал тренировочный полет с палубы атомного авианосца USS Ronald Reagan. В конце октября вертолет ВМС США MH-60 «Морской ястреб» упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море.

Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года — самолет ВМС США C-2А Greyhound, входящий в авианосную группу «Рейгана», упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли.

В сентябре 2016 года военный самолет США McDonnell Douglas AV-8B Harrier II потерпел крушение также у японского острова Окинава, после вылета с базы Кадэна, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудника японской береговой охраны.