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МАК завершил расшифровку данных черных ящиков сгоревшего SSJ-100 

Р-Спорт + ещё 11 39 минут назад
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, сейчас проводится анализ полученной информации, говорится в сообщении комитета.
"Председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B RA-89098 информирует, что в научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации", — говорится в сообщении комитета.
Комиссия по расследованию в соответствии с российским законодательством направила последующее донесение об авиационном происшествии в адрес Росавиации.
Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , Росавиация , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
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