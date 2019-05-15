СМИ: истребитель ВВС США F-35B столкнулся в Японии с птицей

Боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B ВВС США столкнулся с птицей во время взлета с базы Ивакуни, расположенной в японской префектуре Ямагути. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

По его сведениям, пилоты сразу прекратили взлет, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее американское командование присвоило этому происшествию самый опасный уровень "А". Это означает, что ущерб самолету составил не менее $2 млн В апреле истребитель-бомбардировщик F-35A сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане в районе северной японской префектуры Аомори, пилот погиб.

F-35 — многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные вооружения. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.