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Генерал назвал SSJ-100 прекрасным 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России, генерал-полковник Виктор Бондарев назвал прекрасной модель самолёта Sukhoi Superjet 100.
Это прекрасный самолёт, если говорить о модели вообще, — приводит РИА Новости комментарий сенатора об инциденте с возвращением борта, выполнявшего рейс Москва — Самара.
Как писал News.ru, пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в Шереметьево из-за нарушения требований безопасности. Речь идёт о неисправности системы наддува в кабине пилотов, сообщил источник в Шереметьево.
Самолёт выполнял рейс Москва — Самара. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
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Катастрофы , Войска , Происшествия , Виктор Бондарев , Совет Федерации , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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