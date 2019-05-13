Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России, генерал-полковник Виктор Бондарев назвал прекрасной модель самолёта Sukhoi Superjet 100.
Это прекрасный самолёт, если говорить о модели вообще, — приводит РИА Новости комментарий сенатора об инциденте с возвращением борта, выполнявшего рейс Москва — Самара.
Как писал News.ru, пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в Шереметьево из-за нарушения требований безопасности. Речь идёт о неисправности системы наддува в кабине пилотов, сообщил источник в Шереметьево.
Самолёт выполнял рейс Москва — Самара. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.