Российский генерал назвал SSJ-100 прекрасным

Модель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) прекрасна, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в понедельник, 13 мая. Его цитирует РИА Новости.

«Это прекрасный самолет, если говорить о модели вообще», — сказал сенатор, комментируя инцидент с возвращением в Москву направлявшегося в Самару SSJ-100.

Он призвал не делать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая. Парламентарий заверил, что специалисты досконально изучают как техническое состояние воздушного судна, так и подготовку экипажа.

«Самое главное — не только и не столько наказать виновных, хотя это тоже важно, сколько предотвратить повторение таких чудовищных трагедий», — заключил Бондарев.

5 мая в результате аварийной посадки самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. На следующий день после катастрофы член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев раскритиковал техническое состояние SSJ-100.

Виктор Бондарев пришел в Совфед в сентябре 2017 года. До этого он занимал должность главнокомандующего ВКС России. В августе 2014 года получил звание генерал-полковника.