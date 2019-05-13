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Российский генерал назвал SSJ-100 прекрасным 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Модель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) прекрасна, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в понедельник, 13 мая. Его цитирует РИА Новости.
Песков ответил на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100
«Это прекрасный самолет, если говорить о модели вообще», — сказал сенатор, комментируя инцидент с возвращением в Москву направлявшегося в Самару SSJ-100.
Он призвал не делать поспешных выводов о причинах авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая. Парламентарий заверил, что специалисты досконально изучают как техническое состояние воздушного судна, так и подготовку экипажа.
«Самое главное — не только и не столько наказать виновных, хотя это тоже важно, сколько предотвратить повторение таких чудовищных трагедий», — заключил Бондарев.
6 мая в сети появилось видео фрагмента февральской встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с главой Минтранса Евгением Дитрихом. Спикер подчеркивает, что самолет Sukhoi Superjet 100 никуда не годится.
5 мая в результате аварийной посадки самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек. На следующий день после катастрофы член комитета Госдумы по транспорту, летчик-космонавт Максим Сураев раскритиковал техническое состояние SSJ-100.
Виктор Бондарев пришел в Совфед в сентябре 2017 года. До этого он занимал должность главнокомандующего ВКС России. В августе 2014 года получил звание генерал-полковника.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , Валентина Матвиенко , Евгений Дитрих , Виктор Бондарев , Максим Сураев , Аэрофлот , Госдума , Совет Федерации , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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