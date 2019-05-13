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Семье погибшего в Шереметьеве приморца выделят полмиллиона рублей 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Семье жителя Приморья Михаила Хрумова, погибшего в катастрофе с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, выделят полмиллиона рублей. Об этом сказано в постановлении на сайте краевой администрации.
Уроженец Владивостока уехал в Москву более 10 лет назад, однако родственники мужчины остались в Приморье. В столицу специалист по рыбной промышленности перевез только жену и детей.
5 мая Михаил сел в Sukhoi Superjet 100, чтобы добраться до Мурманска по работе. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Выбраться из лайнера мужчине не удалось. Вместе с ним погибли еще 40 человек.
После трагедии следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они рассматривают различные версии ЧП, включая недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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Катастрофы , Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Владивосток , Москва
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