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В МЧС заявили об угрозе обрушения повреждённого дома под Ростовом 

RT на русском + ещё 1 50 минут назад
Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области осложнены из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
«Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания», — цитирует РИА Новости представителя ведомства​​​.
Отмечается, что на месте работают около 90 человек и более 20 единиц техники.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
В МЧС также сообщили, что конструкцию повреждённого дома обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела—П», который уже направили на место ЧП.
RT на русском: последние новости
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Ростовская Область
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