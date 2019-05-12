В МЧС заявили об угрозе обрушения повреждённого дома под Ростовом 

Спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Каменском районе Ростовской области осложнены из-за угрозы обрушения здания. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
«Работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Отмечается, что на месте работают около 90 человек и более 20 единиц техники.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
В МЧС также сообщили, что конструкцию повреждённого дома обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела—П», который уже направили на место ЧП.