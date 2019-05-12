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После взрыва газа в Ростовской области под завалами дома нашли человека 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
При разборе завалов в поврежденном от взрыва газа многоквартирном доме в поселке Чистоозерный спасатели нашли человека, сообщил представитель администрации Каменского района Ростовской области.
По словам представителя районной администрации, человек находится под завалами, его пытаются достать, информации о состоянии обнаруженного пока нет, передает ТАСС.
В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на месте взрыва газа в поселке Чистоозерный работают около 90 человек и свыше 20 единиц техники. Там также рассказали, что «работы спасателей осложнены в связи с возможной угрозой обрушения здания».
«Привлечена группировка РСЧС — 89 человек, 23 [единицы] техники, в том числе от МЧС — 45 человек, 12 [единиц] техники», — сказали в пресс-службе главка.
По последним данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в 16-квартирном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный погибли два человека, в том числе ребенок. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров, были эвакуированы 12 человек.
По уточненным сведениям, пункт временного размещения организован на базе местной больницы. Полиция начала проверку по факту взрыва.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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