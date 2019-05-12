У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает региональный главк МЧС

"Вечером 12 мая 2019 года в 18.30 по камчатскому времени (09.30 мск) зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие в акватории Тихого океана с координатами 56,1 северной широты, 163,96 восточной долготы на глубине 10 километров. Магнитуда составила 4,5", — говорится в сообщении.

Эпицентр сейсмособытия — в 90 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск.

По данным МЧС, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась.