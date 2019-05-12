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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 

Р-Спорт + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает региональный главк МЧС.
"Вечером 12 мая 2019 года в 18.30 по камчатскому времени (09.30 мск) зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие в акватории Тихого океана с координатами 56,1 северной широты, 163,96 восточной долготы на глубине 10 километров. Магнитуда составила 4,5", — говорится в сообщении.
Эпицентр сейсмособытия — в 90 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск.
По данным МЧС, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Местные жители в ЕДДС не обращались. Угроза цунами не объявлялась.
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Катастрофы , Происшествия , МЧС
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