Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в Японии

На юго-востоке Японии произошло землетрясение. Оно затронуло острова Кюсю и Сикоку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения находился в море. Он располагался на глубине 40 километров ровно между островами Кюсю и Сикоку.

Подземные толчки ощутили жители 14 префектур. Максимальная сила была зарегистрирована в префектуре Эхиме, которая расположена на острове Сикоку, — 4 из 7 баллов по принятой в стране шкале.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Сообщается, что угрозу цунами не объявляли.