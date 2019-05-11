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Землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в Японии 

360tv.ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: EPA
На юго-востоке Японии произошло землетрясение. Оно затронуло острова Кюсю и Сикоку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр землетрясения находился в море. Он располагался на глубине 40 километров ровно между островами Кюсю и Сикоку.
Подземные толчки ощутили жители 14 префектур. Максимальная сила была зарегистрирована в префектуре Эхиме, которая расположена на острове Сикоку, — 4 из 7 баллов по принятой в стране шкале.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Сообщается, что угрозу цунами не объявляли.
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