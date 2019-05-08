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«Самолет в direct mode»: в расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка 

Рамблер + ещё 8 20 минут назад
В расшифровке переговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево «Суперджета», опубликованной накануне, была допущена ошибка.
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Как сообщает телеканал «Дождь», командир воздушного судна не говорил фразы о том, что самолет «горит в молнии». Вместо этого он произнес: «самолет в direct mode», что означает в режиме прямого управления, без участия автопилота.
О том, что у самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, в воздухе отказала радиосвязь и автопилот, накануне сообщила пресс-служба аэропорта на основе радиоданных переговоров экипажа с диспетчерами.
7 мая издание Baza и телеканал РЕН ТВ опубликовали расшифровку переговоров экипажа SSJ-100 с диспетчерами аэропорта Шереметьево перед заходом на посадку.
В частности, в расшифровке приводилась цитата:
«Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492 потеря радиосвязи и самолет горит в молнии».
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Катастрофы , Видео , Происшествия
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