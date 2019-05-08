«Самолет в direct mode»: в расшифровке переговоров пилотов SSJ найдена ошибка

В расшифровке переговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево «Суперджета», опубликованной накануне, была допущена ошибка.

Как сообщает телеканал «Дождь», командир воздушного судна не говорил фразы о том, что самолет «горит в молнии». Вместо этого он произнес: «самолет в direct mode», что означает в режиме прямого управления, без участия автопилота.

О том, что у самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, в воздухе отказала радиосвязь и автопилот, накануне сообщила пресс-служба аэропорта на основе радиоданных переговоров экипажа с диспетчерами.

7 мая издание Baza и телеканал РЕН ТВ опубликовали расшифровку переговоров экипажа SSJ-100 с диспетчерами аэропорта Шереметьево перед заходом на посадку.

В частности, в расшифровке приводилась цитата: