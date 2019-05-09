Заслуженный пилот России назвал возможные ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в зону грозовой активности, считает член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Ранее пресс-служба аэропорта Шереметьево сообщила, что по докладу командира воздушного судна, заход и посадка самолета происходили в штатном режиме.

"Самолет подчинялся рулям, самолет слушался воли летчика. Сейчас начнут все сводить к проблемам с самолетом, с полосой, с погодой. Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило. Летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило", — рассказал Сытник РИА Новости.

При этом он указал, что пилоты аварийного рейса, по его мнению, "при входе в зону грозовой деятельности не выключили первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанции".

"Поэтому они остались без связи, остались без автоматики", — указал Сытник.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.