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Генсек ООН направил письмо Путину после катастрофы с SSJ-100 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Антониу Гутерреш направил российскому президенту Владимиру Путину письмо, в котором выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском Шереметьево. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Дюжаррик отметил, что в письме Гутерреш выразил "глубокие соболезнования" в связи с чрезвычайным происшествием. Также он выразил поддержку семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, добавил Дюжаррик.
5 мая в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 и последующего пожара на борту погиб 41 человек.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100.
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Катастрофы , Происшествия , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , ООН
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