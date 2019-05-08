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В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари 

Lenta.ru + ещё 26 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу. Об этом сообщает Пятый канал.
Утверждается, что пассажиры услышали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
В ходе проверки неисправностей обнаружено не было, самолет вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.
Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером. Во время жесткой аварийной посадки самолет загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.
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Катастрофы , Происшествия , Аэропорт Шереметьево
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