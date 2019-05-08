Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. Пассажиры отправились другими рейсами. Об этом в среду, 8 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.

Источник в экстренных службах региона сказал, что в самолете заело педаль.

Ранее сообщалось, что в столичном Шереметьево на два с половиной часа задержали вылет SSJ-100 в Ригу. Пассажиры почувствовали запах гари, в салоне началась паника, людей вывели. Проверки неисправностей у самолета не обнаружила.

5 мая SSJ-100 компании «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки в Шереметьево. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

По данным «Ленты.ру», в обивке самолета мог использоваться несертифицированный пластик.