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На YouTube выложили новое видео, снятое выжившим при катастрофе в Шереметьево. Один из пассажиров пытался вернуться в горящий лайнер. ВИДЕО 

Ura.Ru + ещё 1 16 минут назад
Фото: Скриншот с видео, YouTube
В соцсетях появилась новая запись аварии с самолетом «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Видео выложил на YouTube пользователь China Usen.
«Свидетельства выжившего при катастрофе Superjet 100 Олега Молчанова», — говорится в подписи к видео.
На кадрах видна работа экстренных служб и бортпроводниц после эвакуации пассажиров с горящего самолета. Спасатели отводят выживших на безопасное расстояние от полыхающего лайнера. На месте им оказывают помощь стюардессы в форме «Аэрофлота».
На записи также можно разглядеть спасательный трап, по которому люди выбирались из самолета. На кадрах видно, что в какой-то момент по этому трапу мужчина пытается забраться в горящий лайнер. Ему помешали спасатели, стоящие рядом.
Трагедия произошла в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 вспыхнул во время аварийной посадки. Из 78 пассажиров, которые находились на борту, погиб 41.
Одной из главных версий трагедии эксперты называют ошибку пилотов, сообщает агентство Nation News.
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Катастрофы , Происшествия , Олег Молчанов , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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