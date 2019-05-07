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Крушение SSJ-100: все пострадавшие остаются в больницах 

Мир24 1 час назад
Фото: МТРК «МИР» / Николай Костюшин
Девять человек, пострадавших при катастрофе самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ-100) в Шереметьево, до сих пор находятся в больнице, в том числе все выжившие члены экипажа. Они остаются в ожоговом отделении. Расследование причин крушения лайнера продолжается, сообщает телеканал «МИР 24».
Следователи и криминалисты закончили работу непосредственно на месте происшествия. Впереди расшифровка данных бортовых самописцев, изучение обломков лайнера и анализ показаний свидетелей. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете России, звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии, а вот параметрический сильно поврежден.
Вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта открыли, и сейчас Шереметьево работает в штатном режиме.
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Катастрофы , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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