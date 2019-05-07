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Информация с «черных ящиков» «Суперджета» снята, начинается расшифровка 

Вести.Ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: www.vesti.ru
Специалисты скопировали всю информацию с бортовых самописцев "Суперджета", сгоревшего в Шереметьеве. Данные подготовлены к расшифровке. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете.
Там отметили, что регистратор, который фиксировал переговоры экипажа, в удовлетворительном состоянии, а вот параметрический "чёрный ящик" сильно обгорел. Комиссия по расследованию подведёт предварительные итоги работы в течение месяца.
Рассматриваются три версии. Это плохая погода, поломка на борту, а также слабая подготовка экипажа, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр самолёта. "Суперджет" экстренно сел в аэропорту в воскресенье и загорелся. Погиб 41 человек.
Девять пострадавших в трагедии в аэропорту Шереметьево до сих пор находятся в московских больницах. В НИИ им. Склифосовского один человек по-прежнему в тяжелом состоянии. Однако, по словам врачей, отрицательно динамики нет. Еще четверых человек — это члены экипажа сгоревшего самолета — накануне вечером перевели в ожоговое отделение. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Также четверо пациентов остаются в НИИ Вишневского, добавляет телеканал "Россия 24". Во всех регионах, где проживают родственники погибших, с людьми работают психологи.
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Катастрофы , Пожары , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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