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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: mir24.tv
У восточного побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение мощностью 4,3 балла, сообщает «Интерфакс». Эпицентр толчков находился в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского, в акватории Тихого океана.
«Сейсмическое событие произошло утром 7 мая по местному времени. Его очаг находился на глубине 16 километров», — сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
В населенных пунктах полуострова подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на востоке островного государства Папуа-Новая Гвинея, входящего в Тихоокеанское огненное кольцо.
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Катастрофы , Пожары , Интерфакс , Петропавловск-Камчатский
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