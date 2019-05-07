На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

У восточного побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение мощностью 4,3 балла, сообщает «Интерфакс». Эпицентр толчков находился в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского , в акватории Тихого океана.

«Сейсмическое событие произошло утром 7 мая по местному времени. Его очаг находился на глубине 16 километров», — сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

В населенных пунктах полуострова подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на востоке островного государства Папуа-Новая Гвинея, входящего в Тихоокеанское огненное кольцо.