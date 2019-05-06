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«Это ложь»: пассажир сгоревшего SSJ-100 о попытках людей спасти багаж 

ТК «Звезда» 1 час назад
Мужчина опроверг сообщения о том, что люди кинулись спасать с полок свои вещи, что и стало одной из причин гибели пассажиров.
Дмитрий Калинин, который был пассажиром потерпевшего авиакатастрофу самолета в Шереметьево, опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ. Речь идет о том, что багаж якобы мог помешать людям покинуть салон самолета, поскольку люди стремились спасти свои вещи и достать их с полок.
«После посадки я через две минуты уже был на улице. Про ручную кладь — все ложь. Сумки, где был документы — не массивные, они не могли мешать. Я такого не видел», — добавил он.
Ранее появилась информация о том, что некоторые пассажиры якобы стали судорожно доставать вещи с полок, чем затруднили выход из самолета. В результате люди стали задыхаться, несколько человек, находившихся в заднем отсеке, погибли в огне.
Жертвами трагедии в Шереметьево стал 41 человек. Еще 37 пассажирам удалось спастись. В общей сложности в самолете находилось 78 человек, включая пять членов экипажа.
В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.
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Катастрофы , Видео , Дмитрий Калинин , Аэропорт Шереметьево
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