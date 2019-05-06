«Это ложь»: пассажир сгоревшего SSJ-100 о попытках людей спасти багаж

Мужчина опроверг сообщения о том, что люди кинулись спасать с полок свои вещи, что и стало одной из причин гибели пассажиров.

Дмитрий Калинин , который был пассажиром потерпевшего авиакатастрофу самолета в Шереметьево , опроверг информацию, ранее появившуюся в СМИ. Речь идет о том, что багаж якобы мог помешать людям покинуть салон самолета, поскольку люди стремились спасти свои вещи и достать их с полок.

«После посадки я через две минуты уже был на улице. Про ручную кладь — все ложь. Сумки, где был документы — не массивные, они не могли мешать. Я такого не видел», — добавил он.

Ранее появилась информация о том, что некоторые пассажиры якобы стали судорожно доставать вещи с полок, чем затруднили выход из самолета. В результате люди стали задыхаться, несколько человек, находившихся в заднем отсеке, погибли в огне.

Жертвами трагедии в Шереметьево стал 41 человек. Еще 37 пассажирам удалось спастись. В общей сложности в самолете находилось 78 человек, включая пять членов экипажа.

В Мурманской области был объявлен трехдневный траур.