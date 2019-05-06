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«С огоньком!» Сотрудники Шереметьево смеялись над горящим «Суперджетом» 

Рамблер + ещё 42 1 час назад
Сотрудники московского аэропорта Шереметьево смеялись над горящим самолетом «Сухой Суперджет 100», сообщает «Ридус».
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Вчера «Суперджет», летевший из столицы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, ударился о землю во время экстренной посадки и загорелся. В результате ЧП 41 человек погиб. Всего на борту находились 78 человек.
Сегодня «Ридус» опубликовал запись, на которой якобы запечатлены сотрудники Шереметьево, наблюдающие на экране посадку «Суперджета».
«*** (ничего себе. — Прим. ред.)! Нормально полыхает-то!» — произносит один из них.
Другой отвечает, что «если он так сел, значит он пострадавший», а еще один заявляет, что «нормально он сел». После этого раздается смех.
«Нормально он сел! С огоньком!» — говорит один из собеседников, после чего все вновь смеются.
В пресс-службе Шереметьево «Знаку» не подтвердили, что на видео запечатлены сотрудники аэропорта, однако отметили, что сейчас разыскивают этих людей, а вскоре сделают официальное заявление.
«Эти люди в грубой мере нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики», — подчеркнули в пресс-службе.
Комментарии15
Катастрофы , Видео , Пожары , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Ридус
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