Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ударила молния»: мэр российского города рассказал о ЧП в Шереметьеве 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, находившийся на борту загоревшегося в Шереметьево самолета SSJ-100, рассказал в эфире радиостанции «Север FM» о происходящем на борту самолета.
Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
По словам Евменькова, пассажиры почти сразу поняли, что полет проходит нештатно.
«Лично я это понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — сказал он.
По его словам, самолет прекратил набор высоты и кружил над аэропортом. В этот момент «у людей посуровели лица», однако паники не было.
Евменьков отметил, что в салоне не было толкотни, люди стояли в проходах и ждали, пока можно будет выйти.
Глава Североморска рассказал, что сидел на шестом ряду самолета, а возгорание произошло в хвостовой части.
Он отметил слаженную работу бортпроводниц, которые открыли двери аварийных выходов, чтобы эвакуировать пассажиров.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево.
Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Рассматривается три основных версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта; неисправность самолета; неблагоприятные метеоусловия.
Комментарии22
Катастрофы , Видео , Происшествия , Североморск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ63
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
«Украина, прощай навсегда!»21
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево259
Путину доложили о трагедии в Шереметьево46
Видео
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
«Украина, прощай навсегда!»
Украина В мире
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Питерского депутата вновь заподозрили в курении марихуаны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение