«Ударила молния»: мэр российского города рассказал о ЧП в Шереметьеве

Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, находившийся на борту загоревшегося в Шереметьево самолета SSJ-100, рассказал в эфире радиостанции «Север FM» о происходящем на борту самолета.

По словам Евменькова, пассажиры почти сразу поняли, что полет проходит нештатно.

«Лично я это понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», — сказал он.

По его словам, самолет прекратил набор высоты и кружил над аэропортом. В этот момент «у людей посуровели лица», однако паники не было.

Евменьков отметил, что в салоне не было толкотни, люди стояли в проходах и ждали, пока можно будет выйти.

Глава Североморска рассказал, что сидел на шестом ряду самолета, а возгорание произошло в хвостовой части.

Он отметил слаженную работу бортпроводниц, которые открыли двери аварийных выходов, чтобы эвакуировать пассажиров.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево.

Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы. Рассматривается три основных версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта; неисправность самолета; неблагоприятные метеоусловия.