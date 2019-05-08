В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари

Шереметьево задержан вылет самолета SSJ-100 в Ригу. Об этом сообщает Пятый канал.

Утверждается, что пассажиры услышали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.

В ходе проверки неисправностей обнаружено не было, самолет вылетел в пункт назначения с задержкой в два с половиной часа.

Авиакатастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером. Во время жесткой аварийной посадки самолет загорелся. Погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Большинство умерли из-за отравления продуктами горения. Выжили 37 человек, включая четырех членов экипажа.