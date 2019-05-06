«Жизнь — это высшая ценность»: Зеленский высказался о трагедии в Шереметьево

«Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет», — написал Зеленский в Facebook.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в Шереметьево. Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

Рассматривается три основных версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и людей, проводивших технический осмотр борта; неисправность самолета; неблагоприятные метеоусловия.