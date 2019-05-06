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Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево 

ТАСС + ещё 11 36 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета "Аэрофлота" SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
"Жизнь — это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", — написал он в понедельник Facebook.
Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
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Катастрофы , Видео , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Шри-Ланка
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