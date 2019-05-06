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В Приамурье произошло 13 природных пожаров 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Порядка 13 природных пожаров зарегистрировали утром в понедельник в Амурской области, два из них удалось ликвидировать, сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в распространенном сообщении.
"На территории Амурской области на 10 утра (04:00 мск) зарегистрировано 13 природных пожаров: два удалось ликвидировать на площади 32 га в Шимановском и Тындинском районах", — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент действующими остаются 11 возгораний в четырех районах области, 3 из которых локализовано на площади 41 тыс. 385 га. Всего на тушении пожаров задействовали 422 человека, работает 86 единиц техники. По данным метеорологического прогноза, на 5 мая в шести районах региона установлен высокий класс пожарной опасности.
С начала пожароопасного сезона в Амурской области зарегистрировали 211 природных пожаров, они охватили территорию площадью 58 тыс. га. В Приамурье действует особый противопожарный режим, а в трех районах области — Свободненском, Магдагачинском, Зейском — ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.
Приамурье — один из наиболее уязвимых для пожаров регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. В этом году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы. Первые лесные пожары зафиксировали 27 марта.
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Катастрофы , Пожары , Амурская Область , Шимановск
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