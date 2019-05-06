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«Трагедия сожгла все их планы»: Анна Семенович о ЧП с SSJ 100 в Шереметьево 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировал ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт kp.ru.
"Заходя в самолет, люди строили свои планы на праздники, мечтали о будущем, планировали свою жизнь, но эта трагедия сожгла все их планы и мечты", — сказала Семенович.
По ее словам, ЧП с самолетом в Шереметьево является "трагедией".
Она также выразила свои соболезнования семьям погибших при ЧП с SSJ 100.
Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев прокомментировал ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.
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Катастрофы , Игорь Николаев , Анна Семенович , Аэропорт Шереметьево
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