«Трагедия сожгла все их планы»: Анна Семенович о ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировал ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево . Об этом сообщает сайт kp.ru. "Заходя в самолет, люди строили свои планы на праздники, мечтали о будущем, планировали свою жизнь, но эта трагедия сожгла все их планы и мечты", — сказала Семенович. По ее словам, ЧП с самолетом в Шереметьево является "трагедией". Она также выразила свои соболезнования семьям погибших при ЧП с SSJ 100. Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев прокомментировал ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.