Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировал ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает сайт kp.ru.
"Заходя в самолет, люди строили свои планы на праздники, мечтали о будущем, планировали свою жизнь, но эта трагедия сожгла все их планы и мечты", — сказала Семенович.
По ее словам, ЧП с самолетом в Шереметьево является "трагедией".
Она также выразила свои соболезнования семьям погибших при ЧП с SSJ 100.
Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев прокомментировал ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.