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Родных жертв пожара в Шереметьеве доставят спецрейсом во Внуково 

Вечерняя Москва + ещё 1 58 минут назад
Родственников пассажиров рейса «Аэрофлота» Москва — Мурманск, погибших в результате пожара на борту самолета, доставят в столицу утром 6 мая.
Как сообщает корреспондент «Вечерней Москвы», спецрейс из Мурманска прибудет в московский аэропорт Внуково.
Тем временем родных и близких погибших, которые находятся в Москве, увезли в гостиницу с летного поля Шереметьева, где проводились следственные действия.
Информация о том, что в аэропорт Шереметьево несут цветы, не соответствует действительности, уточняет корреспондент «ВМ»: стихийных мемориалов в московской воздушной гавани нет.
Напомним, в результате пожара погиб 41 человек из находившихся на борту 78 пассажиров и членов экипажа. Шесть человек госпитализированы. СМИ опубликовали полный список жертв трагедии.
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Катастрофы , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск
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