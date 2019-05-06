Родных жертв пожара в Шереметьеве доставят спецрейсом во Внуково

Москва — Родственников пассажиров рейса «Аэрофлота» Мурманск , погибших в результате пожара на борту самолета, доставят в столицу утром 6 мая.

Как сообщает корреспондент «Вечерней Москвы», спецрейс из Мурманска прибудет в московский аэропорт Внуково

Тем временем родных и близких погибших, которые находятся в Москве, увезли в гостиницу с летного поля Шереметьева , где проводились следственные действия.

Информация о том, что в аэропорт Шереметьево несут цветы, не соответствует действительности, уточняет корреспондент «ВМ»: стихийных мемориалов в московской воздушной гавани нет.

Напомним, в результате пожара погиб 41 человек из находившихся на борту 78 пассажиров и членов экипажа. Шесть человек госпитализированы. СМИ опубликовали полный список жертв трагедии.