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Одним из погибших при ЧП в Шереметьево оказался американец 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
На борту пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево, находился гражданин США, сообщили в экстренных службах.
По словам источника, имя погибшего гражданина США — Джереми Брукс, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.
Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.
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Катастрофы , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , США
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