«Благодаря им остался жив»: пассажир рейса Москва-Мурманск о работе стюардесс

Мужчина также рассказал о том, в каких условиях пришлось работать стюардессам.

Пассажир самолета, следовавшего рейсом Москва-Мурманск, Дмитрий Хлебушкин поделился деталями страшной трагедии в Шереметьево . По его словам, спастись удалось лишь благодаря стюардессам.

«Только благодаря им я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап», — сказал он.

Мужчина добавил, что направлялся в Мурманск после длинных выходных.

В воскресенье, 5 мая, самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку после попадания в него молнии. Однако в момент приземления воздушное судно загорелось. На борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Спастись удалось лишь 37 из них.

В свою очередь «Аэрофлот» , которому принадлежал загоревшийся самолет, опубликовал список выживших. При этом в авиакомпании отметили, что перечень является неполным.