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«Благодаря им остался жив»: пассажир рейса Москва-Мурманск о работе стюардесс 

ТК «Звезда» + ещё 2 43 минуты назад
Фото: ТРК Звезда
Мужчина также рассказал о том, в каких условиях пришлось работать стюардессам.
Пассажир самолета, следовавшего рейсом Москва-Мурманск, Дмитрий Хлебушкин поделился деталями страшной трагедии в Шереметьево. По его словам, спастись удалось лишь благодаря стюардессам.
«Только благодаря им я остался жив. Девочки стояли в помещении, где был газ и было темно. Они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трап», — сказал он.
Мужчина добавил, что направлялся в Мурманск после длинных выходных.
В воскресенье, 5 мая, самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку после попадания в него молнии. Однако в момент приземления воздушное судно загорелось. На борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Спастись удалось лишь 37 из них.
В свою очередь «Аэрофлот», которому принадлежал загоревшийся самолет, опубликовал список выживших. При этом в авиакомпании отметили, что перечень является неполным.
Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести тщательное расследование трагедии.
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Комментарии
Катастрофы , Владимир Путин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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