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В авиакатастрофе в Шереметьево пострадал мэр секретного российского города 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: citysever.ru
В результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево пострадал Владимир Евменьков, глава Североморска — города со статусом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в Мурманской области. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Евменьков отравился угарным газом во время эвакуации. Он уже вышел на связь и сообщил, что чувствует себя нормально, пишет издание «СеверПост».
Вечером 5 мая в Шереметьево совершил аварийную посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск. Как утверждает командир воздушного судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего отказали радиосвязь и автоматика. В ходе посадки самолет, судя по видео с места событий, несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. При пожаре, по данным Следственного комитета, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа; выжили 37, в Минздраве же заявляют о 38 выживших.
Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
ЗАТО Североморск расположено на Кольском полуострове в 25 километрах от Мурманска. Там находится морской порт и главная база Северного флота ВМФ России.
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Катастрофы , Минздрав РФ , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Мурманская Область , Североморск
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