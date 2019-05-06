Семьям погибших при возгорании SSJ-100 выплатят по 1 млн рублей

Власти Мурманска выплатят семьям погибшим при возгорании SSJ-100 по одному миллиону рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Пострадавшие, которые лечатся в больнице, получат по 500 тысяч рублей.

«Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Эти документы будут подписаны утром. Каждая семья получит по 1 млн рублей., пострадавшие, которые лечатся в больнице, по 500 тысяч рублей», — сказал он.

В настоящее региональные власти устанавливают, кто из погибших были жителями Мурманской области, а также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву.