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Семьям погибших при возгорании SSJ-100 выплатят по 1 млн рублей 

Мир24 + ещё 4 54 минуты назад
Фото: Соцсети
Власти Мурманска выплатят семьям погибшим при возгорании SSJ-100 по одному миллиону рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.
Пострадавшие, которые лечатся в больнице, получат по 500 тысяч рублей.
«Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Эти документы будут подписаны утром. Каждая семья получит по 1 млн рублей., пострадавшие, которые лечатся в больнице, по 500 тысяч рублей», — сказал он.
В настоящее региональные власти устанавливают, кто из погибших были жителями Мурманской области, а также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву.
Ранее сообщалось, что в Мурманске объявлен трехдневный траур по жертвам катастрофы в аэропорту Шереметьево, жертвами которого стали 41 человек.
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