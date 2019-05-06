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Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьеве 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
У некоторых пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве ожоги первой-второй степени, до 15% тела обожжено. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова журналистам в аэропорту Шереметьево, где в воскресенье совершил аварийную посадку SSJ-100.
"Ожоги у пострадавших первой-второй степени, 13-15% тела. Госпитализировано шесть человек, в том числе у двух состояние оценивается как тяжелое, у одного — средней степени тяжести", — сказала она.
По ее словам, в настоящий момент в реанимации находятся трое пострадавших.
Она также отметила, что многие пострадавшие отравились продуктами горения.
Скворцова заверила, что всем оказывается вся необходима помощь как в федеральных клиниках, так и в московских больницах. С пострадавшими также работают психологи МЧС России и Института имени Сербского.
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Катастрофы , Видео , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , МЧС , Аэропорт Шереметьево
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