Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьеве

"Ожоги у пострадавших первой-второй степени, 13-15% тела. Госпитализировано шесть человек, в том числе у двух состояние оценивается как тяжелое, у одного — средней степени тяжести", — сказала она.

По ее словам, в настоящий момент в реанимации находятся трое пострадавших.

Она также отметила, что многие пострадавшие отравились продуктами горения.