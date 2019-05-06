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«Все на выход!»: вспыхнувший «Суперджет» пошел на посадку с большим перелетом 

Вести.Ru 52 минуты назад
Экипаж аварийного Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" после попадания молнии потерял связь с наземными службами и, решив не вырабатывать топливо, пошел на посадку в аэропорту Шереметьево. Более трети взлетно-посадочной полосы он перелетел, после чего совершил три скачка, во время последнего из которых у него подломились стойки шасси, а топливо хлынуло из баков наружу. Выживший пассажир снял на видео, как огонь стремительно подбирается по крылу к иллюминаторам.
"Тихо ты! Успокойся! Все на выход! На выход все!" — скомандовали двое мужчин, до этого пытавшиеся унять голосивших женщин.
В это время, как видно на кадрах, горящее крыло фактически разрушалось на глазах, а по ВПП вслед за самолетом стелился огненный ручей.
"Из-за попадания молнии была утрачена связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров", — рассказал источник "Интерфакса".
Длина двух полос в Шереметьеве составляет 3550 и 3700 метров, то есть самолет перелетел более трети отпущенного ему для посадки пространства. Он трижды "дал козла", на последнем скачке разрушились стойки шасси, лайнер зацепил хвостом землю и загорелся. Не исключено, что элементы стойки попали в левый двигатель, что и привело к его возгоранию.
По последним данным, жертвами аварийной посадки "Суперджета" стали 40 пассажиров и один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев, при этом тела 28 человек найти пока не удалось. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
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Катастрофы , Видео , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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