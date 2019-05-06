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Шереметьево. Авиакатастрофа. Предварительный список выживших 

Вести.Ru + ещё 29 34 минуты назад
Опубликован предварительный список выживших в катастрофе самолета "Аэрофлота" в Шереметьеве. По мере поступления информации список будет уточняться.
Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. Машина села со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у нее подломились стойки и загорелись двигатели.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что из 78 находившихся на борту выжили 37 человек.
Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка лайнера и ликвидация последствий. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее.
МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии: 8-800-775-17-17.
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Катастрофы , Видео , Светлана Петренко , Владимир Путин , Аэрофлот , МЧС , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва , Мурманск
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