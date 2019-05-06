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Службы Шереметьево сработали оперативно, заявили в СК 

РИА Новости 49 минут назад
Службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно при жесткой посадке самолета SSJ-100, всем пассажирам была незамедлительно оказана медицинская помощь, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"Службы аэропорта Шереметьево сработали оперативно… Всем пострадавшим была незамедлительно оказана медицинская помощь", — сказала Марковская.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек.
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Катастрофы , Видео , Елена Марковская , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР
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