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«Ударила молния, садились без связи»: командир самолета Мурманск-Москва о трагической посадке 

ТК «Звезда» 49 минут назад
По словам КВС Дениса Евдокимова, пожар на борту возник уже после посадки. Экипаж выполнял посадку согласно установленной процедуре при полных баках.
Перед посадкой в пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, ударила молния. Об этом рассказал командир воздушного судна Денис Евдокимов.
Рассказ пилота публикует паблик Baza. По словам Евдокимова, пожар на борту возник уже после посадки. Экипаж выполнял посадку согласно установленной процедуре при полных баках. Перед ней пропала радиосвязь — возможно, из-за упомянутого удара молнии.
«Взлет был в 18.02. Не было радиосвязи, удалось ее восстановить через аварийную частоту. Она была кратковременной и прерывистой. Диспетчеры нам оказали помощь, задавали курсы для вывода на полосу. Скорость была небольшая для посадки. Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания… После полной остановки объявили аварийную эвакуацию», — рассказал пилот.
Евдокимов отметил, что при посадки экипажу пришлось вести самолет в так называемом ручном режиме. Это произошло, предположительно, из-за удара молнии.
«Пожар у нас начался после посадки. В воздухе у нас не было пожара. Из-за молнии произошла потеря радиосвязи и переход самолета в минимальный режим, режим прямого управления. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили согласно процедуре. Возгорание случилось после приземления. Баки были полные», — рассказал командир воздушного судна.
Трагедия в Шереметьево произошла вечером пятого мая. По подтвержденным данным СК РФ, 13 человек погибли. На текущий момент ведомство располагает данными о 37 выживших пассажирах, всего на борту находилось 78 человек. Судьба остальных уточняется.
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Катастрофы , Видео , Аэропорт Шереметьево , Москва , Мурманск
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