«Предельная планка профессионализма»: в Росавиации оценили действия экипажа SSJ-100

Один из бортпроводников до последнего оставался в пассажирском салоне, помогая людям покинуть пылающий лайнер.

Бортпроводники охваченного пламенем самолета действовали «выше предельной планки профессионализма» — об этом сейчас говорят источники в Росавиации

Об этом пишут и СМИ, ссылаясь на свидетельства очевидцев трагедии.

Они рассказывают, что стюардессы Татьяна Касаткина, Ксения Фогель и стюард Максим Моисеев делали все возможное и невозможное, чтобы помочь людям выбраться из салона.

По данным прессы, Моисеев спас несколько человек ценой собственной жизни — он выталкивал пассажиров по надувному трапу, надышался угарным газом, потерял сознание и погиб.

По данным некоторых источников, выживших эвакуировали из горевшего самолета за 55 секунд при нормативе 90.