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«Предельная планка профессионализма»: в Росавиации оценили действия экипажа SSJ-100 

ТК «Звезда» + ещё 1 55 минут назад
Один из бортпроводников до последнего оставался в пассажирском салоне, помогая людям покинуть пылающий лайнер.
Бортпроводники охваченного пламенем самолета действовали «выше предельной планки профессионализма» — об этом сейчас говорят источники в Росавиации.
Об этом пишут и СМИ, ссылаясь на свидетельства очевидцев трагедии.
Они рассказывают, что стюардессы Татьяна Касаткина, Ксения Фогель и стюард Максим Моисеев делали все возможное и невозможное, чтобы помочь людям выбраться из салона.
По данным прессы, Моисеев спас несколько человек ценой собственной жизни — он выталкивал пассажиров по надувному трапу, надышался угарным газом, потерял сознание и погиб.
По данным некоторых источников, выживших эвакуировали из горевшего самолета за 55 секунд при нормативе 90.
Пилоты горящего лайнера — Денис Евдокимов и Максим Кузнецов до последнего не покидали кабину.
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Катастрофы , Видео , Максим Кузнецов , Максим Моисеев , Росавиация
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