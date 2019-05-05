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В корпус сгоревшего самолета ударила молния, утверждает пассажир 

РИА Новости + ещё 48 17 часов назад
Фото: sledcom.ru
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку с последующим возгоранием в Шереметьево, утверждает пассажир рейса Дмитрий Хлебушкин.
"Да, было. Я, по крайней мере, видел вспышку белого света", — заявил журналистам Хлебушкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли молния ударила в самолет.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК, погибли 13 человек, среди них двое детей. Воздушное судно из-за пожара выгорело полностью.
Пожар на самолете в Шереметьево. Онлайн-репортаж>>
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Катастрофы , Статьи , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Москва
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