В корпус сгоревшего самолета ударила молния, утверждает пассажир

МОСКВА , 5 мая — РИА Новости. Молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» , который совершил жесткую посадку с последующим возгоранием в Шереметьево , утверждает пассажир рейса Дмитрий Хлебушкин.

"Да, было. Я, по крайней мере, видел вспышку белого света", — заявил журналистам Хлебушкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли молния ударила в самолет.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК, погибли 13 человек, среди них двое детей. Воздушное судно из-за пожара выгорело полностью.

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