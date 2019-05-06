Появились первые данные с самописцев сгоревшего в Шереметьево самолета

Опубликованы первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево , в результате которой погиб 41 человек. По информации одного из бортовых самописцев в воздушное судно действительно ударила молния. Также подтвердились данные об отказе бортовых электронных систем. Однако, по словам авиаэкспертов, это не является критичным. Молнии в лайнеры попадают регулярно.

Уже удалось установить, что лайнер крайне резко изменил высоту и скорость. Других предпосылок — кроме отказа бортовой электроники — для экстренной посадки обнаружено не было. То есть капитан воздушного судна мог летать до выработки топлива на ручном управлении. Интернет СМИ, со ссылкой на источники, утверждают, что основной версией произошедшего является ошибка пилота. СК также упоминал неисправность лайнера и плохая погода.

Кроме того, стало известно, что областных пожарных полтора часа не подпускали к полыхающему самолёту. Аэропорт Шереметьево решил, что сможет справиться с ЧП своими силами. Об этом интернет СМИ сообщили источники в экстренных службах 18:30 — Лайнер с полными баками горючего совершает жёсткую посадку и загорается вместе с людьми в салоне. Через 2 минуты на место прибывает первая бригада медиков и спасателей от воздушной гавани. В этот же момент на место выезжает целая команда сотрудников МЧС из областного отделения — но до пожара им так и не дали добраться — простояли на КПП. Через сорок минут пламя было уже сбито силами аэропорта. Когда на «взлётку» приехали основные силы, тушить было нечего Большинство жертв погибли не от огня — они просто задохнулись в дыму.

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законов в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Правительству Подмосковья и Мурманской области поручено оказать помощь пострадавшим и семьям погибших во вчерашней катастрофе.

Тем временем, в социальных сетях активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на крушении самолета. Злоумышленники призывают неравнодушных граждан переводить им деньги, которые якобы пойдут в помощь пострадавшим. Предупреждения об этом появились в мурманских пабликах в соцсети «ВКонтакте». По словам интернет-пользователей, аферисты создают фейковые страницы и под предлогом помощи пострадавшим вымогают деньги. Мурманские власти подчеркивают, что никаких сборов пока не организовывали и просят людей быть внимательными.